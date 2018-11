"Festa degli Alberi": rami e radici, tanti eventi legati all'albero

Si terrà a Bologna, dal 21 novembre al 2 dicembre, la Feste degli Alberi, patrocinata da AIDTPG. La manifestazione è ricca di eventi di sicuro interesse.

Molti gli eventi in programma, alcuni di questi che si terranno nel Quartiere S. Stefano e che sono promossi dalle associazioni del territorio:

- dal 21/11 al 2/12 "A tu per tu con gli alberi del Parco Villa Ghigi"

- 21/11 presso la Biblioteca IBC Giuseppe Guglielmi in via Marsala 31 "Fotografare alberi. Calendario IBC 2019" dedicato agli alberi monumentali d'Italia presenti in Emilia Romagna

- 22/11 dalle 14,00 alle 16,00 "Alberi in danza" presso il Centro Sociale Lunetta Gamberini in collaborazione con la scuola primaria Don Milani

- 25/11 dalle 10,00 alle 12,00 "Tra i rami spuntano storie" Parco di Villa Ghigi

- 25/11 visita allo stagno didattico dei giardini Margherita nel 30°anniversario dell'assassinio di Chico Mendes.

L'intero programma lo troverete aprendo il link.