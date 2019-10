Festa di Halloween con le arti circensi

Cos’è Halloween per Arterego? Una nuova occasione per festeggiare attraverso le arti circensi! Tutti invitati quindi alla merenda e al mini-cabaret degli allievi della scuola di circo di Arterego.



Questo spettacolo è inserito all'interno della rassegna autunnale di arti performative di Arterego, "Art.9".



Nell’ottica della promozione e della diffusione delle arti performative, diritto di tutti come recita l’articolo nove della Costituzione, Art. Nove ha scelto la formula dell’ingresso libero e dell’uscita a cappello.

L’offerta a fine spettacolo è libera, per un pubblico felice e consapevole di essere accolto in un teatro tenda con le porte aperte a tutti.



Per prenotarsi è consigliato chiamare al +39 370 3214783.