Festa di Halloween con letture paurose, magie e spettacoli di fuoco

Festa completamente gratuita, dove i bambini potranno cimentarsi in giochi e laboratori, ammirare spettacoli di magia e fuoco, ascoltare letture "paurose" e partecipare ad un concorso di zucche intagliate. Per tutti i bambini ci saranno simpatici gadget e caramelle.

Il paese sarà allestito a tema con punti dove fare splendide foto ricordo.

Chi organizza la festa è un gruppo di genitori che gratuitamente cerca di far divertire i bambini, e un pò si divertono anche loro!