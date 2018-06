Indovina chi viene a pranzo? Festa multietnica in Piazza de Colori

Domenica 24 giugno "Indovina chi viene a pranzo?" dalle ore 10:00 in Piazza dei colori.



Come in una lunghissima tavolata, estesa nell’asse di Piazza dei Colori, saranno serviti i piatti delle cucine del mondo. Grazie alla presenza dei rappresentanti delle comunità straniere di Bologna, sarà possibile degustare piatti della tradizione ucraina, filippina, somala, nigeriana, senegalese, algerina, eritrea, colombiana, andina, sikh, pakistana, rumena, marocchina, indiana, vietnamita e peruviana… Occupando uno dei luoghi di interesse di Right to the City, la festa multietnica trasformerà le diverse energie delle dieci giornate in forma di cibo, danza, musica, narrazioni.

Le dieci giornate di Right to the City si concludono con la replica della performance urbana Cent Pas Presque (100 passi quasi) di Taoufiq Izeddiou e Said Ait El Moumen con la partecipazione dei cittadini di Bologna, che attraverserano Piazza dei Colori al ritmo della musica suonata dal vivo.

A.M.I.S.S. e Piazza Grande con le Associazioni Nazionali e una rete di gruppi non-profit attivi a Bologna e dintorni