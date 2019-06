Fido in galleria

Sabato 8 e domenica 9 giugno, terza tappa di Fidoingalleria@CentroNova in Via Villanova n. 29 a Villanova di Castenaso (BO).

Tante attività gratuite e aperte a tutti:

- mobility, percorso ad ostacoli seguiti dall'educatore cinofilo;

- l'educatore risponde, per avere tanti consigli utili

- Fido lab, laboratori a tema animale per tutti i bimbi

Domenica 9 giugno alle ore 8.30 passeggiata socializzante seguita dagli educatori cinofili.

Per informazioni e iscrizioni: info@fidoingalleria.it