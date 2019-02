Premi Oscar 2019, i film vincitori nelle sale di Bologna

La notte degli Oscar 2019, non si parla d'altro, almeno oggi. Solo qualche ora fa al Dolby Theatre di Los Angeles sono stati consegnati i premi Oscar 2019. Sorprese, colpi di scena, previsioni azzeccate...

Ecco i film che hanno vinto la statuetta in sala a Bologna:

Green Book: miglior film

Green Book ha vinto l’Oscar per il miglior film. A Bologna lo danno in vari cinema: al Jolly con orario 15:00 17:30 20:00 22:30; al Lumiere alle 17:45 e alle 22:30; all'Odeon alle 15:45; 18:30; 21:15 e al The Space Cinema Bologna alle 22:15.

Roma: miglior regia e fotografia

Ad Alfonso Cuarón l'Oscar alla regia e alla fotografia per il film "Roma" al Lumiere - Sala Cervi ore 22:30. Cuarón ha vinto anche il premio per il miglior film straniero.

Bohemian Rhapsody: migliore interpretazione

Rami Malek ha vinto la statuetta più ambita per l'interpetazione di Freddy Mercury in Bohemian Rhapsody: a Bologna lo si può vedere al Cinema Odeon alle 15:45 e alle 21:15 e al The Space Cinema Bologna alle19:00 e alle 21:40.

La Favorita: statuetta alla Colman

Olivia Colman ha vinto l'Oscar per il film La favorita di Yorgos Lanthimos: a Bologna lo danno al Cinema Rialto di via Rialto alle 16:00, alle 18:30 e alle 21:00.