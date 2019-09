Filosofia attiva: presentazione del laboratorio gratuito

“Filosofia Attiva”, un laboratorio per Migliorare se stessi e il nostro mondo



Mercoledì 9 oppure giovedì 10 ottobre ore 19.00

Presentazione ad ingresso gratuito, presso la sede dell’Associazione Nuova Acropoli

Via Pier de’ Crescenzi n° 3 (vicino Porta Lame), Bologna



Sono aperte le iscrizioni per partecipare al Laboratorio gratuito di Filosofia Attiva...



Di cosa si tratta?

- Riscopri valori senza tempo, utili per la convivenza!

- Sviluppa la capacità di trovare soluzioni alle difficoltà!

- Trova risposte concrete alle tue domande sulla Vita!

- Vivi in maniera attiva e generosa sentendoti parte dell'Umanità!



A chi si rivolge il laboratorio?

Agli appassionati, ai curiosi, agli aspiranti conoscitori di se stessi e a chiunque voglia avvicinarsi alla Filosofia per la prima volta: un appuntamento settimanale per apprendere insieme e soprattutto per scoprire l’utilità della Filosofia nella vita di tutti i giorni.



Dalla teoria alla pratica con la Filosofia d'Oriente e d'Occidente:

la Filosofia raccoglie le risposte che l’uomo ha trovato alle grandi domande nel corso dei secoli… ma dalla teoria si deve poter passare alla pratica!!!



Questo Laboratorio è una proposta per risvegliare il filosofo che è in ciascuno di noi, seguendo le orme di grandi uomini che in Oriente ed Occidente hanno fatto la storia del pensiero: spaziando da Platone ad Aristotele, da Seneca a Confucio, dalla saggezza dell’antico Egitto alla battaglia di Arjuna, per aprire nuovi orizzonti nella conoscenza di sé e di ciò che ci circonda.



Unisciti anche tu!!





Per informazioni: bologna@nuovaacropoli.it

oppure cell. e WhatsApp: 3668311974

Per saperne di più:

bologna.nuovaacropoli.it

Gallery