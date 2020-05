“Filosofia attiva per un mondo migliore”: i primi passi in 4 appuntamenti online

Seppur da casa, riaprono le porte del nostro Laboratorio gratuito di “Filosofia Attiva”: quattro incontri in video per fare i primi passi tra gli insegnamenti che giungono a noi dalla Saggezza d’Oriente e d’Occidente.



Il Laboratorio si rivolge agli appassionati, ai curiosi, agli aspiranti conoscitori di se stessi, ma anche a chiunque voglia avvicinarsi alla Filosofia, anche per la prima volta, per apprendere insieme e scoprirne l’utilità nella vita di tutti i giorni.



Una Filosofia utile? Ma come?

La Filosofia dona importanza ai valori senza tempo, che aiutano la convivenza; permette inoltre di potenziarsi, sviluppando la capacità di trovare soluzioni alle difficoltà.

Nata per rispondere a domande umane di ogni tipo, dà risposte concrete alle problematiche della quotidianità. Ed infine, invita l’uomo ad una vita attiva e generosa, poiché è questo che ci fa realmente sentir parte dell'Umanità!



Ci incontreremo per dialogare su come poter affrontare meglio il periodo che stiamo vivendo e fare qualcosa per migliorare la nostra società. Scopriremo insieme gli strumenti che la Filosofia ci mette a disposizione seguendo le orme del grande Platone con la sua idea del mondo, saremo Arjuna con gli stessi dubbi sul senso della vita ed andremo alla ricerca della felicità con gli Stoici.



Le pre-iscrizioni si chiuderanno il 29 maggio. Scrivici a bologna@nuovaacropoli.it oppure al n° 366 8311974. Sarai ricontattato e ti verranno comunicate le modalità di collegamento.

Ti aspettiamo!



