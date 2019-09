Finger Food Festival al Parco della Zucca: cibo di strada, birre artigianali e musica

Torna a Bologna il Finger Food Festival: eccellenze del cibo di strada, birre artigianali e world music dal 3 al 6 ottobre al Parco della Zucca.

Dal 3 al 6 ottobre torna a Bologna il Finger Food Festival.

Nata 4 anni fa, la manifestazione itinerante dedicata alle eccellenze del cibo di strada e delle birre artigianali torna anche quest’anno ai giardini del Parco della Zucca, nel cuore della Bolognina, per chiudere il suo “tour” annuale

Dopo aver battuto ogni record di presenze nelle città toccate dalla manifestazione, il Finger Food Festival si appresta dunque a celebrare a Bologna la fine dell'estate. Sarà una grande festa, dove i veri protagonisti saranno ancora una volta i piatti delle tradizioni regionali italiane e straniere con le migliori birre artigianali, insieme a tanta buona musica dal vivo.

Gli arrosticini abruzzesi, l’asado argentino, le olive ascolane, gli hamburger di chianina dell’Appennino centrale, i pani ca’ meusa e le arancine palermitane, la mozzarella di bufala campana: nel viaggio di sapori del Finger Food Festival ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. E non mancheranno alcune new entry, come la cucina thailandese e l’hot dog bolognese, vera bomba a base di salsiccia alla brace ricoperta di friggione.

E come da tradizione, ad accompagnare le degustazioni è prevista una ricca programmazione musicale a cura di Estragon Club che porterà sul palco il meglio della world music in circolazione, come Jakinta & Metissound, Eusebio Martinellai Gipsy Orkestar e Cyco & Mama Africa.

Per tutti i buongustai e per coloro che già sentono la nostalgia dell’estate, l’appuntamento è dunque al Parco della Zucca da giovedì 3 a domenica 6 ottobre.

L’ingresso è gratuito.

Di seguito orari e programma:

-Giovedì 03/10: aperto dalle 19.00 alle 24.00

ore 21,30 band da definire

-Venerdì 04/10: aperto dalle 18.00 alle 24.00

ore 21,30: live Jakinta & Metissound

-Sabato 05/10: aperto dalle 12.00 alle 24.00

ore 21,30: live Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar

-Domenica 06/10: aperto dalle 12.00 alle 23.00

ore 19,30: live Cyco & Mama Africa