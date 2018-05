Fiore Manni incontra i lettori e firma le copie del libro "Jack Bennet e la chiave di tutte le cose"

L’amatissima conduttrice romana di programmi per ragazzi incontra i fan alle 18 introdotta dal fumettista Giacomo Bevilacqua



Venerdì 25 maggio, in occasione dell’uscita del libro, Fiore Manni seguitissima conduttrice TV, da Camilla Store a Disegna con Fiore, presenta Jack Bennet e la chiave di tutte le cose, un fantasy fuori da tutti gli schemi e rivolto ai ragazzi dai 9 anni in su. Il libro, che è stato molto apprezzato dal noto fumettista italiano, Zerocalcare che l’ha definito “bellissimo e strambo” è ambientato in una Londra d’altri tempi dove Jack, un ragazzino di 10 anni, lavora in fabbrica per provvedere alla madre malata. Qui, un giorno qualunque, incontra uno strano personaggio che, in realtà, si rivela essere il “signore di tutte le cose”, e che lo sceglie come suo apprendista affidandogli una chiave magica. Con questa, Jack comincia la più grande delle avventure viaggiando in mondi paralleli, sconosciuti e bislacchi, tra pappagalli parlanti e altre misteriose creature.

Fiore Manni, figlia e nipote di attori e registi italiani, grandissima lettrice e legata al mondo dei fumetti e dei cosplayr sembra quasi provenire lei stessa dal mondo magico del suo romanzo.

L'autrice presenta il libro venerdì 25 alle 16.00, presso Mondadori Bookstore, di via D'azzeglio 34. Un incontro che promette senzadubbio colore e magia.





