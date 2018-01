Fiorella Mannoia: "Combattente Tour"

Il 9 gennaio 2018 torna Fiorella Mannoia con "Combattente Tour".

Un anno straordinario per Fiorella Mannoia: il successo dell'album "Combattente" uscito lo scorso autunno, il secondo posto al Festival di Sanremo con "Che sia benedetta", il ruolo da protagonista al cinema nel film "7 minuti" di Michele Placido, i quasi 80 concerti di Combattente Il Tour, in tutta Italia, dai teatri della prima tranche invernale e della seconda in primavera, passando poi ai luoghi prestigiosi e alle suggestive location dell'estate e al gran finale estivo all'Arena di Verona. E questo è stato anche l'anno del debutto televisivo per Fiorella, che ha sorpreso tutti nel suo one woman show "Un, due, tre... Fiorella!". In onda a settembre, il sabato in prima serata su Rai 1, le due puntate hanno ottenuto un boom di ascolti. A novembre Fiorella sarà in concerto in quattro capitali europee, al Den Atelier di Lussemburgo, al Bataclan di Parigi, a La Madeleine di Bruxelles e alla Union Chapel di Londra. E dopo l'Europa, a grande richiesta, il viaggio live proseguirà ancora nei teatri a dicembre e gennaio per la quarta e ultima tranche di questo fortunatissimo Combattente il Tour. Il tour si concluderà così nel 2018, a più di un anno dal suo inizio, arrivando a quota 100 concerti.