Fiori d'azzurro contro gli abusi al Meraville

Coltiva il seme del rispetto, scegli un fiore contro gli abusi!



In Italia non li vedi, ma sono tanti i giovani che subiscono violenza fisica e psicologica. Bambini e adolescenti maltrattati, privati della loro identità, schiacciati dalla paura del domani. Gli abusi sono un dramma, che spesso spingono i più deboli a compiere gesti estremi.

Telefono Azzurro da sempre è in prima linea. Ascolta ed interviene ogni giorno, 24 ore su 24, con la linea 1.96.96, la chat, le app, e i social network offrendo supporto e aiuto immediato.



Scegli i fiori d'azzurro per contrastare ogni forma di abuso sui bambini!

A Bologna, i volontari di Telefono Azzurro ti aspettano:

-Sabato 14 aprile, dalle ore 10:30 alle ore 18:30, presso il Parco Commerciale Meraville, viale Tito Carnacini 57;

-Domenica 15 aprile, dalle ore 10 alle 14, in via dell'Indipendenza, altezza civico 8.