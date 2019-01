"Fotografiamoci" Bologna

Dalla passione per la fotografia di alcuni ragazzi nasce Fotografiamoci, l'evento fotografico che non c'era; Il nostro scopo?

Diffondere la bellezza di quest'arte e renderla fruibile a chiunque.

EVENTO GRATUITO

In Piazza Maggiore dalle 14:00 alle 17:30;

Porta il tuo sorriso migliore e VIENI A FARTI FARE QUALCHE BELLA FOTO oppure PORTA LA TUA MACCHINA FOTOGRAFICA (di qualsiasi tipo) e chiedici quello che non ti è chiaro o che vorresti imparare!