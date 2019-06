Frankie Hi-Nrg Mc si racconta in un monologo fatto di parole e musica. Sabato 8 giugno Frankie Hi-Nrg Mc | Faccio la mia cosa alle ore 20:30 all'Oratorio San Filippo Neri per la rassegna "Biogralive LabOratorio di San Filippo Neri 2019". Il pioniere del rap italiano racconta sé stesso e l’hip hop in un monologo fatto di parole e musica.

A cavallo tra autobiografia e documentario, con uno stile frizzante e spettacolare, Frankie Hi-Nrg Mc traccia il percorso che lo ha portato a diventare uno dei capiscuola del rap nostrano e – in parallelo – di come a New York è nato nei quartieri più disagiati l’hip hop, la cultura che per alcuni decenni ha invaso tutto il mondo e da cui deriva molta musica contemporanea.

Dalla sua nascita nel 1969 fino a “Fight da faida”, il suo primo grande successo, Frankie accompagna nel suo racconto il pubblico alla scoperta di un passato comune (lo sbarco sulla luna, il terremoto del Belice, l’invenzione del videogiochi…), commentandolo con l’ausilio di video musicali che sono la memoria collettiva di una generazione.

Ingresso libero fino a esaurimento posti