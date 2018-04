Free Bike Tour Bologna: si pedala sabato 14 aprile

“Voglio fare un giro sulla mia bicicletta Voglio farci un giro dove mi pare” cantava Freddie Mercury nel 1978. E proprio sulle note di Bicycle Race, vogliamo presentarvi in prima assoluta, questo sabato 14 aprile, il primo appuntamento del neo-nato progetto Free Bike Tour Bologna.

L’iniziativa, nata da una collaborazione tra Free Walking Tour Bologna e Dynamo Velostazione, porterà le persone alla scoperta del territorio bolognese sul sellino di una bicicletta. Attraverso vie e piazze, parchi e giardini, cattureremo insieme l’atmosfera dei luoghi che animano la vita sociale e

culturale della città, guardando non solo alle due torri ma oltre. Infatti il tour, coadiuvato da una guida locale, sfrutterà i percorsi cittadini più bike-friendly della città, per mettere le ruote oltre il centro storico, mostrando una Bologna “altra” rispetto a quella che siamo abituati a vedere.

L’obiettivo non è solo quello di offrire un tour in bici, accessibile e rilassante, per assaporare la way of life bolognese, ma promuovere la mobilità sostenibile sul territorio. La partenza è prevista alle 10.30 da Dynamo Velostazione (via dell’Indipendenza 71/Z). Il tour durerà all’incirca due ore e mezza comprese soste e pause. Sarà possibile noleggiare le biciclette in loco a prezzi agevolati.

Il Free Bike Tour Bologna si inserisce all’interno della rassegna culturale Free Walking Tour Bologna (ogni sabato e domenica, alle 11.00 e 15.30, con partenza dalle due torri). La partecipazione all’evento è libera e accessibile a tutti/e. È richiesta la conferma della propria presenza. Alla fine del tour sarà possibile lasciare una donazione a sostegno delle attività.

Per chi non riuscisse a partecipare questa volta, i prossimi appuntamenti saranno: 28 aprile, 12 e 19 maggio, 2 e 9 giugno. Per maggiori informazioni

www.freewalkingtouritalia.com/freebiketourbolgnaita oppure sulla pagina facebook Free Walking Tour Bologna. Ora, che la corsa abbia inizio. Perché Bologna è bella anche (e soprattutto) in bicicletta.