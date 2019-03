Free fitness a Giardini Margherita

EVENTO GRATUITO



Allenamento Funzionale ai Giardini Margherita con insegnanti Certificati.



L’allenamento funzionale è un tipo di allenamento entrato a far parte dei trend del fitness degli ultimi anni. L’allenamento funzionale consiste nell’effettuare esercizi a corpo libero.



Questo tipo di allenamento viene definito funzionale proprio perché si esegue rispecchiando quasi totalmente i movimenti naturali del corpo agendo in profondità nella muscolatura.



L’allenamento funzionale vi aiuterà ad avere un corpo bello, in forma e tonico secondo le sue forme naturali, senza andare ad appesantire la figura, ma solo definendola dal punto di vista muscolare. Tutti gli esercizi sono ideati per andare ad agire sull’intera figura senza tralasciare nessun gruppo muscolare.



Enecta Free Fitness vi propone anche lezioni di Yoga, ginnastica doce, preparazione alla corsa nella splendida cornice dei Giardini Margherita.



Per tutti gli eventi guarda la pagina Fb con gli aggiornamenti: https://www.facebook.com/FreeFitnessBologna/