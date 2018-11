Gabriela Mendez la cantautrice capoverdiana live

Per la prima volta in Italia, il 2 novembre 2018 alle 22 sale sul palco del Mercato Sonato di Bologna (via Tartini 3) la cantautrice capoverdiana Gabriela Mendes, nota in tutta Europa per il suo repertorio profondamente radicato nella tradizione musicale dell'isola africana dove è nata e cresciuta. La musica della Mendes rispecchia la storia tumultuosa del piccolo arcipelago vulcanico. Il concerto, denso di nostalgia, ritmo e sensualità, è tappa di un tour europeo. Dai brani in programma affioreranno alcune influenze portoghesi che richiamano il Fado, ma anche i ritmi frenetici delle danze tipiche come la ‘Coladeira’ e la ‘Funana’, con le percussioni tradizionali dell’Africa Occidentale. Sul palco Gabriela Mendes sarà accompagnata da alcuni dei musicisti più virtuosi dell'isola: Antonio Vieira (piano/cori), Paulo Bouwman (chitarra/cavaquinho/cori), Francelino Silva (Basso), Marco Santos (Batteria). Dalle 20.30 aperitivo e cena a cura di Cucinotto. Ingresso: 8 € con Tessera Arci 2018/19. La serata è a cura di Gentle Freak Bros e Mercato Sonato.

La programmazione della prima metà di novembre nella casa dell’Orchestra Senzaspine prosegue il 3 novembre con la serata ‘Mercato Swingato’ dedicato al ballo, alle sonorità e atmosfere degli anni Venti e Trenta. Il 4 novembre sarà la volta delle contaminazioni musicali e dell’improvvisazione con la nona edizione del festival Discomfort Dispatch #9, in collaborazione con la Bluering Orchestra. Ancora musica live il 9 novembre con Piotta che fa tappa in Via Tartini per presentare in concerto il nuovo album Interno 7, mentre il 10 novembre le sonorità si faranno mediterranee con la BandAdriatica.

Da non perdere l’appuntamento con la musica classica proposta nell’ambito di ‘Classica da Mercato’ la rassegna del mercoledì sera: il 7 novembre salirà sul palco la pianista Margherita Santi per una serata in collaborazione con l’Associazione Musica con le Ali, mentre il 14 novembre sarà la volta di un nuovo ensemble Senzaspine che proporrà musica da camera. Infine, l’11 novembre torna il Mercato di Tutti, l’intera giornata dedicata ai bambini e alle famiglie con i laboratori creativi, tanta musica e le ricette sane e sostenibili a cura di Cucinotto.

Per l’ingresso a tutti gli eventi è richiesta la tessera Arci 2018/19.