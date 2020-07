Al Gallery16 i "Mercoledì del Moroz": Gianluca Morozzi e lo scontro epico fra Beatles e Rolling Stones

Gallery16, il cocktail bar e vinyl shop in via Nazario Sauro 16/A, riparte con una nuova offerta per questa estate 2020: oltre ai drink e alla musica, sarà ora possibile degustare un menu indiano in collaborazione il vicino Ristorante India. Attraverso il QR code disponibile su ogni tavolo sarà possibile ordinare comodamente e in completa sicurezza, i piatti saranno consegnati direttamente al tavolo nel nuovissimo dehor di Gallery16.



Il prossimo mercoledì 15 luglio 2020 alle ore 19:00 Gallery16 inaugurerà anche l’appuntamento con i Mercoledì del Moroz: la prima serata condotta da Gianluca Morozzi vedrà uno scontro epico fra Beatles e Rolling Stones.



«Un astuto manager e le leggende del rock hanno resa immortale la rivalità tra Beatles e Rolling Stones, che in realtà erano amici e collaboratori. Ma a noi del rock piacciono molto le leggende, per cui fingeremo per una sera che ci fossero i bravi ragazzi da una parte e i capelloni degenerati dall’altra, che chi ascolta Let it Be non possa ascoltare Let it Bleed» ha dichiarato lo scrittore bolognese.



Ospiti di Gianluca Morozzi per la prima serata: Luca Tornado Testoni (Skiantos) e Checco Garbari (Lino e i Mistoterital).



Mercoledì 22 luglio 2020 alle ore 19:00 sarà invece messa a confronto l’opera di due immensi cantautori: Bruce Springsteen e Bob Dylan. Ospite di Gianluca Morozzi: Fabrizio Luglio, cantante e musicista.



Per organizzare gli spazi come da regolamento attuale, chiediamo di prenotare il tavolo, scrivendoci sui social o chiamando lo 051.5060789.



Background - Music @ Gallery16



C'è un locale che evolve il concetto di "music store" e si interpone fra l'ascolto e l'acquisto di musica. In questo posto si entra in quel contesto sociale che la musica è in grado di creare, anche a livello culturale, grazie all'incontro fra appassionati, collezionisti e produttori.