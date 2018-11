Germano Bonaveri presenta lo spettacolo "Il cretino"

Il cantautore bolognese intratterrà il pubblico con uno spettacolo ambizioso e originale destinato agli amanti dell'arte, della musica e dello spettacolo in tutte le sue sfaccettature.



"Da una vita sognavo di cimentarmi in un monologo a tu per tu con il pubblico, senza rete e senza filtri e trovare nuove suggestioni continuando a rovistare nei miei abissi. Vi aspetto numerosi, e già da ora inizierò a ricordarvi questo appuntamento a cui tengo davvero molto".



Così Germano Bonaveri, già conosciuto dal pubblico, presenta il nuovo spettacolo che vanta importanti collaborazioni: la produzione artistica di Maurizio Biancani, la sapiente e curata regia di Daniele Sala e l’accompagnamento musicale del maestro Pietro Posani.



Uno spettacolo che unisce cultura, ricordo, nostalgia e linguaggio universale, in cui Bonaveri propone magistralmente la sua arte ricca e poliedrica facendosi interprete e attore.



I biglietti sono acquistabili sul sito di Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Dehon.



“Finalmente un cantautore che ha il passo di Fossati, le voglie di Conte e il breviario di De Andrè, ma che vive tutto con bella personalità. Un figlio dei nostri tempi che ha mandato a memoria la lezione dei grandi. E di Calvino.” (Massimo Cotto / MAX di Ottobre 2010)