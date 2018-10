Ghali live a Bologna: "Una cosa mai vista prima"

Il 27ottobre Ghali – In Tour: “Ho finalmente lo spazio e il tempo per farvi vivere un’esperienza, perché lo spettacolo che sto scrivendo sarà una cosa mai vista prima”.

Ghali, la nuova superstar della scena musicale italiana, annuncia oggi sui social che dal 20 ottobre partirà il suo primo tour nelle più importanti arene indoor italiane, sabato 27 ottobre sarà all’Unipol Arena e un nuovo progetto live super atteso da tutti i suoi fan. Intanto l’artista continua a conquistare numeri straordinari su tutte le piattaforme e i social : le views dei suoi video su YouTube hanno superato i 450 milioni, dopo aver battuto tutti i record con “Cara Italia” prodotto da Charlie Charles che, in poche ore dall’uscita, si è guadagnato la posizione n.1 nella TOP 200 charts di Spotify e ha raggiunto 4.200.000 views su youtube in un solo giorno (attualmente supera 70 milioni di views). Il talento di Ghali va al di là dei confini della scena rap dalla quale proviene.

E’ riuscito a creare un immaginario davvero potente – attraverso le parole, la musica, lo stile – che in pochissimo tempo l’ha portato al ruolo di superstar. I concerti nelle più importanti arene indoor di questo tour rappresentano il punto focale di tutto quello che finora la nuova scena italiana ha conquistato. Incontrarsi e condividere il live sarà un evento epocale e una grande festa per il numerosissimo pubblico che quotidianamente condivide con Ghali questa grande svolta. Nella sua bio numeri straordinari: “Album”, il suo primo album in studio, è il quinto più venduto dell’intero anno 2017 secondo i dati ufficiali Fimi/Gfk e in prima posizione come album che ha registrato più streaming su Spotify. Molti dei suoi brani sono stati certificati multiplatino: Ninna Nanna (quadruplo platino), Habibi (triplo platino), Happy Days (triplo platino), Pizza Kebab (doppio platino), Ricchi Dentro (doppio platino), Lacrime (platino), Cara Italia (platino), Vida: (platino), Milano (oro), Libertè (oro), Boulevard (oro), Oggi No (oro), Ora d’aria (oro)