"Giorno della Memoria 2018": gli appuntamenti nei Comuni metropolitani

Proseguono le iniziative organizzate nei Comuni metropolitani per celebrare il "Giorno della memoria" che ricorre il 27 gennaio, anniversario dell'abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz nel 1945. Per ricordare una delle più grandi tragedie dell'umanità, i Comuni del territorio metropolitano propongono un ricco programma di eventi. Presentazioni di libri, proiezioni di film, spettacoli teatrali, mostre, incontri con le scuole, per non dimenticare la Shoah. Il programma completo delle iniziative è consultabile sul portale della Città metropolitana.

Fra i tanti eventi in programma:

- a Bologna la testimonianza di Liliana Segre che incontrerà 900 studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, lo spettacolo itinerante "Se questo è Levi" che farà tappa anche a palazzo Malvezzi.

- A Calderara di Reno inaugurazione della Casa della Cultura Italo Calvino e la mostra “Michel Kichka – La seconda generazione”, in collaborazione con il Museo Ebraico di Bologna, a Camugnano si terrà la manifestazione “Per la memoria del nostro territorio” organizzata dall'Istituto Comprensivo Castiglione-Camugnano-San Benedetto Val di Sambro.

- A Castel del Rio sono in programma letture a tema, mentre a Castel Maggiore il ricordo è affidato a "Due soldi di cioccolata. Reading teatrale di Rossella Dassu" e a Castel San Pietro Terme gli allievi dell'I.S.S. Scappi propongono la lettura interpretativa "Camelia".

- A Granarolo dell'Emilia va in scena lo spettacolo teatrale "Mi Ricordo di un Ragazzo" per le classi terze della scuola media. Imola propone l'incontro con gli autori del libro “La Brigata Ebraica 1944-1946” Luciano Caro, Rabbino Capo di Ferrara e Romano Rossi, presidente dell’Associazione Nazionale Reduci della Friuli,

- A Marzabotto la lettura-spettacolo "La Tregua" a cura di Amalia Cosi, Roberta Graziani e Donatella Vanghi, liberamente tratta dal libro di Primo Levi, a Medicina invece è possibile visitare la mostra documentaria “Frammenti di memoria della deportazione".

- A Molinella lo spettacolo di Simone Cristicchi “Li Romani in Russia”

- A Monte San Pietro la mostra "Punti di luce. Essere una donna nella Shoah"

- A Ozzano Emilia l'ANED ha organizzato una mostra sui campi di sterminio nazisti

- A Pianoro proiezione del film “Race - Il colore della vittoria” storia di Jesse Owens

- A Pieve di Cento incontro dedicato ad Arpad Weisz

- A San Giovanni in Persiceto "Pezzi di memoria. Un mosaico da ricostruire", incontro sul sostegno che i cittadini persicetani diedero il 25 settembre 1943 a un gruppo di deportati.

- A San Lazzaro di Savena va in scena lo spettacolo "Cadono lacrime dalle nuvole", che fa parte del progetto IntegrAzione: sul palcoscenico ragazzi normodotati si integrano ai ragazzi con la sindrome di Down.

- A Sant'Agata Bolognese il concerto "In viaggio attraverso i porti del mondo"

- A Sasso Marconi dedica tutte le iniziative alle scuole

- A Valsamoggia va in scena l'opera di Peter Weiss "L'istruttoria - frammenti", che parte dagli atti del processo di Francoforte del 1965 contro SS e funzionari di Auschwitz

- A Vergato è prevista la proiezione del film "La signora dello zoo di Varsavia", infine Zola Predosa propone lo spettacolo "Memorie Ritrovate".