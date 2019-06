"Giornate Europee dell’archeologia" al Museo Nazionale Etrusco

Giornate Europee dell’archeologia. Dal 14 al 16 giugno le "Giornate Europee dell’archeologia" presso il Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto: attività e incontri per guidare adulti e bambini alla scoperta della storia e dell’archeologia di Kainua.

Le Journées nationales de l’archéologie nascono in Francia nel 2010 con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al patrimonio archeologico e ai professionisti che lavorano per tutelarlo e valorizzarlo. Quest’anno la manifestazione, giunta alla decima edizione, si terrà per la prima volta in tutta Europa. Il Polo Museale dell’Emilia Romagna organizza attività e incontri per guidare adulti e bambini alla scoperta della storia e dell’archeologia di Kainua.

14 giugno, h. 16:00 > 18:00

In cantiere! Visita agli scavi del santuario urbano

Prof.ssa Elisabetta Govi, prof. Andrea Gaucci - Università di Bologna

Si rinnova l’appuntamento con l’archeologia dal vivo! L’Università apre le porte del proprio cantiere per illustrare le tecniche dello scavo archeologico, tra consolidate certezze e nuove tecnologie. La visita sarà preceduta da una presentazione in occasione della quale saranno presentate le recenti scoperte nel santuario urbano, tra cui una rara sepoltura di bambino.

15 giugno, h. 16:00 > 18:00

Dal tornio al museo: laboratori di ceramica antica per adulti e bambini

Dott.ssa Carlotta Trevisanello, Dott.ssa Anna Serra - Università di Bologna

Cavare l’argilla, farla decantare, tornire, cuocere, decorare: quanto lavoro per produrre un piccolo oggetto in terracotta! Sai distinguere un vaso per bere da uno per cucinare? Sei in grado di riconoscerne la forma a partire da un frammento? Gli archeologi ci guidano alla scoperta della ceramica antica di Kainua. I partecipanti potranno toccare con mano cocci e coccetti che tanto appassionano gli studiosi!

16 giugno, h. 16:00 > 18:00

Marzabotto 1889: alle origini dell’archeologia di Kainua

Ing. G. Mantovani – Gruppo Archeologico Bolognese

L’epopea degli scavi ottocenteschi promossi dai Conti Aria e diretti da celebri accademici quali Giovanni Gozzadini ed Edoardo Brizio rivive in una gustosa pièce teatrale presentata dalla compagnia “Cantine Teatrali Babele”. Lo spettacolo sarà proiettato nell’aula “Sergio Sani”, seguirà un tour dell’area archeologica alla scoperta degli interventi ottocenteschi.