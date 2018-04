Gli Ecos presentano l'album d'esordio al LAB 16

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Venerdì 6 aprile alle ore 22.00 al LAB 16 (via Zamboni 16/d, Bologna) la rock band bolognese ECOS presenterà il proprio primo d'esordio dall'omonimo titolo. "Ecos" è il primo self title album della band, nata nel 2014, realizzato sotto la direzione artistica di Carmelo Pipitone (chittarista dello storico gruppo Marta sui tubi, ora attivo per O_R_k e la super band DUNK italian band), Davide Paolini ( batterista dei M.C.N. ) e il fonico Andrea Brasolin (collaborazioni con gli ultimi album di Caparezza). Registrato presso lo studio ReAcuto di Bologna, oggi "Ecos" è disponibile in anteprima sulle maggiori piattaforme di musica in streaming e verrà per la prima volta presentato live negli spazi del Lab16. Ad aprire il concerto il gruppo torinese Fase 39. L'album, composto da 7 tracce, l'inquietudine dei 30 anni, fra precarietà, amori incerti e voglia di riscatto. Info: ingresso libero BIO La Band formatosi nel 2015, dopo un rodaggio su cover rock iniziano a lavorare al loro progetto originale. Partecipano con la propria musica al Tour Music Fest e nel Novembre 2017 si aggiudicano il premio "popolo della rete" del Tanaliberitutti contest con il videoclip "Nato Tardi" realizzato con la collaborazione alla regia e al montaggio di Antonio Giulio Bruno. Gli Ecos’s sono: Alessandro Barbaro (voce), Nevio Taglieri (basso), Gabriele Ghetti (chitarra), Diego Della Riva (chitarra) e Alessandro Poggi (batteria). Link all'ascolto: https://www.rockit.it/Ecos