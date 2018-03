GOLDRAKE MONDO-ROBOT al CentroNova

“Si trasforma in un razzo missile, con circuiti di mille valvole. Tra le stelle sprinta e va”. Goldrake arriva al Centro Commerciale CentroNova di Villanova di Castenaso (BO), per far divertire i suoi piccoli fan dal 17 al 25 marzo.

All’interno della famosa galleria alle porte di Bologna sarà allestito un grande laboratorio ludico-creativo, in cui sarà possibile costruire fantastici robot, utilizzando i coloratissimi mattoncini Lego®. Un team di esperti guiderà i giovani appassionati nelle creazioni, per garantire loro l’opportuna sicurezza e mostrare gli esempi più semplici di realizzazione.

Una settimana di imperdibile divertimento, in cui non mancherà una gigantesca riproduzione del mitico Ufo Robot Goldrake: alta più di 5 metri! Sarà impossibile non scattarsi un selfie insieme a lui.

Ecco gli orari di apertura del laboratorio dedicato a Goldrake:

Da lunedì a venerdì: dalle 16.30 alle 19.30

Sabato e domenica: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30