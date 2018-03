Granarolo protagonista a FICO Eataly world con una serie di iniziative dedicate al mondo dei formaggi italiani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Granarolo S.p.A., uno dei principali operatori agro-industriali del Paese a capitale italiano, è tra i protagonisti del ricco calendario di iniziative ed eventi che F.I.Co. Eataly World Bologna, il più grande parco agroalimentare del mondo, dedica per tutto il mese di marzo al mondo dei formaggi italiani e al mestiere del casaro. La serie di appuntamenti, tutti gratuiti e a ingresso libero, prevede degustazioni tutti i weekend di alcuni dei formaggi di eccellenza presenti nell’ampia selezione del punto vendita “La Bottega dei Formaggi Italiano Selezione Granarolo”, laboratori per bambini per imparare a fare burro, formaggio e ricotta (The Milk Show, 17 e 18 marzo), il racconto di come si fa la mozzarella dalle parole del casaro Granarolo (Il Casaro si racconta, 15 e 29 marzo), il percorso del latte dalla mungitura alla trasformazione (La Via del Latte, in collaborazione con Il Raccolto, 11 marzo) e Africa Milk Experience (8 e 24 marzo), attività solidale in collaborazione con CEFA onlus. All’indirizzo www.gruppogranarolo.it/granarolo-a-fico è possibile avere informazioni su tutti gli eventi presentati da Granarolo nel grande parco agroalimentare. Nel dettaglio, a F.I.Co. Eataly World Bologna nel mese di marzo Granarolo organizzerà: • 8 marzo, ore 16 presso La Centrale del Latte Granarolo 24 marzo, ore 16 presso Piazza Eataly World AFRICA MILK EXPERIENCE - In collaborazione con CEFA onlus Un percorso da compiere a piedi nudi con una bottiglia di latte in testa, senza farla cadere, come fanno ogni giorno gli allevatori africani. Un modo per mettersi in gioco e far conoscere e sensibilizzare i progetti in Africa di CEFA. • 10 e 11 marzo, ore 11-18 presso La Bottega dei Formaggi Italiani selezione Granarolo GIRO D’ITALIA DEI SAPORI - Degustazione di formaggi tipici della tradizione lombarda. • 11 marzo, ore 11 presso le stalle e La Centrale del Latte Granarolo LA VIA DEL LATTE - Dalla mungitura alla tavola, in collaborazione con Il Raccolto. • 15 marzo, ore 15 presso La Centrale del Latte Granarolo 29 marzo, ore 12 presso La Centrale del Latte Granarolo IL CASARO SI RACCONTA Un viaggio alla scoperta di come si realizza la mozzarella vaccina Granarolo di F.I.Co.. Il casaro della Centrale del Latte Granarolo racconterà i segreti della lavorazione, dall’arrivo del latte all’assaggio finale. • 17 e 18 marzo, ore 11-18 presso La Bottega dei Formaggi Italiani selezione Granarolo GIRO D’ITALIA DEI SAPORI - Degustazione di formaggi dell’Alta Irpinia. • 17 e 18 marzo, ore 16 presso Aula Scirocco THE MILK SHOW - Giochi e laboratori sulla magia del latte Un percorso esperienziale che ripercorre le tappe della filiera del latte al contrario, dall’etichetta fino alle mucche, passando attraverso degustazioni comparative di alcune tipologie di formaggi e laboratori di trasformazione. Il laboratorio ha durata di 1 ora, con un numero massimo di 30 partecipanti. Ingresso libero fino esaurimento dei posti disponibili. • 24 e 25 marzo, ore 11-18 presso La Bottega dei Formaggi Italiani selezione Granarolo GIRO D’ITALIA DEI SAPORI - Degustazione dei pecorini toscani a latte crudo Pinzani e dei formaggi di capra Amalattea, brand di eccellenza di Granarolo, ispirati alla migliore tradizione casearia italiana. • 31 marzo, 1 e 2 aprile, ore 11-18 presso La Bottega dei Formaggi Italiani selezione Granarolo GIRO D’ITALIA DEI SAPORI - Degustazioni di formaggi piemontesi. Valorizzare la propria filiera e i prodotti Made in Italy attraverso le eccellenze dei territori. Si riassume così la partecipazione di Granarolo, la più importante filiera italiana del latte, a F.I.Co. Eataly World. Nel più grande parco agroalimentare del mondo, Granarolo è protagonista con una vera e propria filiera in miniatura, che comprende un laboratorio-stabilimento, “La Centrale del Latte” - dedicato alla produzione a vista e “dal vivo” di latte fresco vaccino Alta Qualità confezionato in bottiglia di vetro da 1L, mozzarella vaccina e di bufala, yogurt intero in vasetto di vetro, sia bianco dolce sia in cinque varianti, e ricotta -, e un negozio di oltre 70 mq, “La Bottega dei Formaggi Italiani selezione Granarolo”, un luogo di vendita assistita dove il personale specializzato di Granarolo condurrà i visitatori alla scoperta della migliore selezione di DOP e formaggi italiani quanto più rappresentativa delle tipicità dei territori, in un vero e proprio Giro d’Italia dei sapori, raccontando di ogni prodotto l’affascinante storia e unicità. I prodotti Granarolo realizzati appositamente a F.I.Co.: • Il latte fresco intero vaccino Alta Qualità confezionato in bottiglia di vetro da 1 litro; • La mozzarella vaccina lattica nel formato classico a palla da 200 grammi; • La mozzarella di bufala lattica nel formato classico a palla da 200 grammi; • Lo yogurt intero confezionato in un vasetto di vetro da 170 grammi, sia in versione bianco dolce sia in cinque gustose varianti; • La ricotta vaccina realizzata col metodo tradizionale dell’affioramento.