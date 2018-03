Grande serata Moses Onlus a Trebbo di Reno con il tenore Cremonini

Serata benefica d'eccezione all'Oratorio di Trebbo di Reno.

Nell'ambito della tradizionale "Festa della Raviola" (quest'anno giunta alla 208a edizione) si svolgerà un evento musicale d'eccezione, infatti il noto tenore castelmaggiorese Cristiano Cremonini racconterà la nascita di “Tempo presente”, il suo nuovo album discografico prodotto da Roberto Costa (uscito a dicembre 2017) e la sua svolta Pop, dopo 20 anni di carriera lirica internazionale.

Accanto a lui sul palco, il pianista Luigi Scerra, Direttore artistico di Music Station, presenterà le nuove attività del grande Centro Musicale Polifunzionale di Trebbo di Reno, inaugurato nel 2016 dalla cantante Silvia Mezzanotte, e alcuni giovanissimi studenti delle scuole di canto e strumento.

I proventi della serata, promossa dalla Consulta di Trebbo di Reno con il supporto dell'Associazione Musicale Culturale "Music Station", saranno interamente devoluti a Moses Onlus, l'associazione benefica sostenuta dal tenore Cremonini, "Testimonial dal 2010", con sede a Castel Maggiore, che dal 2005 opera in favore della parte più vulnerabile della popolazione Birmana, attraverso l’impegno diretto dei volontari sul campo. Gli ambiti di intervento sono quelli dell’istruzione, della sanità, della difesa dei bambini e delle Donne. Interviene nello Stato Karen con una Scuola per 250 bambini e due ostelli per bimbi soli, nello Stato Rakhine con due Scuole per 100 bambini e una scuola a Phang Nga per figli di profughi.

