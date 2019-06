Guast'arte: laboratori per bambini al Giardino del Guasto

lun 10 giugno

Guast'arte | Laboratori per bambini

ore 17:30 Giardino del Guasto

Programma:

3, 5 e 7 giugno

GUASTIGLIO, nascita di un Guasto cartiglio

laboratorio rivolto a bambini ore 17:30 - 20:00

Come potremmo descrivere il giardino per chi non lo conosce? Tra memorie storiche e paura della foresta dietro ai cancelli, creiamo un cartello-cartiglio per invitare chi passa a scoprire il giardino.

A cura di Antonella Tandi e Paola Merli e Lucilla Tutone

7 e 21 giugno, 22 luglio

IncontroRiccio SuonoGioco

improvvisazioni sonore a cura di Riccio Guidi ore 17:30 - 20:00

10, 12 e 14 giugno

Al corro de las patatas

laboratorio rivolto a bambini ore 17:30 - 20:00

A cura di DelmAnto di Primavera

17, 19 e 21 giugno

Fatti colla carta

laboratorio di collage rivolto a bambini ore 17:30 - 20:00

A cura di Lucilla Tutone

24, 26 e 28 giugno

Imagine of Chidi with the children

laboratorio rivolto a bambini ore 17:30 - 20:00

A cura di Chidi Dumbiri

8, 10 e12 luglio

Di carta in carta

laboratorio rivolto a bambini ore 17:30 - 20:00

Dal giornale, all’intaglio, all’origami. A cura di Paola Merli

15, 17 e 19 luglio

Tessi il mondo

laboratorio rivolto a bambini ore 17:30 - 20:00

Cuciture viaggianti sugli orli del mondo con poesia, colori e…

A cura di Antonella Tandi e Rahman Farjan

Per la partecipazione ai laboratori è richiesta un’offerta libera