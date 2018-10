Halloween: laboratorio di gelato in maschera

Il Gelato Museum Carpigiani di Anzola dell’Emilia si prepara a festeggiare Halloween con uno speciale “dolcetto o scherzetto”: sabato 27 ottobre, alle ore 11.00 e alle 15.00, laboratorio stregato dedicato ai più piccoli.

Questo speciale laboratorio in maschera vedrà i bambini impegnati nella preparazione di stregati ma golosissimi biscotti gelato, stecchi mostruosi e spaventosi lollipop, tutti da gustare!

Al termine dell’attività ogni partecipante potrà fare tesoro delle sue tenebrose creazioni portandole a casa e gustandole in compagnia… Dolcetto o scherzetto?

Date sfogo alla vostra fantasia e non lasciatevi sfuggire questa spaventosa, ma golosa, esperienza nel mondo del gelato!

I laboratori hanno un costo di 10 euro a bambino (è necessaria la presenza di un adulto accompagnatore) ed è obbligatorio prenotarsi scrivendo a booking@gelatomuseum.com oppure visitando il sito www.gelatomuseum.com nella sezione “Gelato Experience".