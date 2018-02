I sentieri degli angeli a Bologna

Un'immersione nel Cosmo e nel Tempo, alla scoperta degli Angeli dell’Albero della Vita: i loro attributi e i loro poteri.

Un'esperienza meravigliosa e indimenticabile, guidata da Giordano Berti, scrittore e storico dell'esoterismo, e Daniel Missori, angel coach e tarologo.



Giordano Berti, conosciuto a livello internazionale per i suoi studi sull'esoterismo occidentale, presenta la sua ultima fatica: I Sentieri degli Angeli, un mazzo di 33 carte progettato in collaborazione con l’art designer Letizia Rivetti e l’angel coach Daniel Missori.

Quest’opera, splendidamente illustrata dalla pittrice Alessia Coppola, consiste in 33 raffigurazioni che evidenziano gli attributi simbolici delle Entità angeliche poste, secondo la tradizione ebraica, a custodire l’Albero della Vita.

Il mazzo è accompagnato da un avvincente libretto esplicativo concepito come una guida utile ad ottenere suggerimenti per affrontare i quotidiani problemi materiali, sentimentali o esistenziali.

In sintesi, le 33 carte dei Sentieri degli Angeli simbolizzano le più diverse strade che ogni persona si trova a percorrere nel corso dell’esistenza... sentieri a volte gioiosi, altre volte tortuosi e accidentati.



Nel corso della conferenza, Giordano Berti e Daniel Missori coinvolgeranno il pubblico in un’esperienza indimenticabile: una serie di esercizi per entrare in un rapporto di dialogo interiore con i nostri custodi invisibili.