Il libro perfetto, live at Cortile Cafè

Un libro ambientato in India, uno scrittore e un musicista, una onlus che gestisce una scuola in Madagascar.

Questi sono gli ingredienti dell’evento che si svolgerà sabato 20 gennaio, presso il Cortile Cafè di Bologna, dalle ore 20. Lo scrittore Massimo Lazzari presenterà il suo ultimo romanzo, Il libro perfetto, accompagnato dalla voce e dalla chitarra del padrone di casa, il cantautore Giovanni Marinelli.

L’intero ricavato della serata attraverso la vendita dei libri sarà devoluto all’Associazione Mondobimbi (www.mondobimbi.org), una onlus italiana che gestisce una scuola in Madagascar e di cui Massimo Lazzari è consigliere. L’evento sarà anche l’occasione per inaugurare ufficialmente la sede di Bologna dell’Associazione e presentare le attività svolte in Madagascar.