Il mondo creativo 2018: nuovo look e sempre più ricco l'appuntamento con l'handmade e la fantasia

A BolognaFiere da venerdì 23 a domenica 25 novembre

13 i temi creativi, dal cucito al bijoux, dall’home decor al ricamo

Una grande vetrina espositiva con 280 espositori

Oltre 500 corsi e dimostrazioni

in fiera anche il paper engineer Giovanni Bosco Iafrate

Il Teatro craft con i tutorial e il Teatro food con gli show cooking e le cooking class

Un’area di 100 mq per laboratori e giochi dedicata ai bambini

Pronto il libro “Il mio mondo creativo” con 60 progetti illustrati

Sarà ancora più ricca l’edizione autunnale de Il Mondo Creativo 2018, dal 23 al 25 novembre a BolognaFiere. La manifestazione dedicata alla creatività e alla fantasia da più di dieci anni è uno degli appuntamenti italiani leader nel settore dell’handmade, un evento imperdibile per una full immersion di shopping creativo con proposte di prodotti, novità e tendenze.

Tredici i temi creativi della manifestazione: Bijoux, Party & Wedding, Bimbi creativi, Fimo & Miniature, Carta creativa, Home Decor, Grafica & Stationery, Garden & Green, Editoria creativa, Knitting & Crochet, Carta creativa, Ricamo & Merletto, Cucito creativo.

Tantissimi i corsi presso gli stand degli Espositori e presso le aule corsi (pad. 26) e le dimostrazioni presso il Teatro Craft (pad.26) - circa 150 con decine di proposte ogni giorno - tra gli ospiti Giovanni Bosco Iafrate curatore di un’installazione in cartotecnica che accoglierà i visitatori lungo il percorso d’accesso in fiera. Tante occasioni per imparare o approfondire le tecniche più amate e per pensare, a un mese dal Natale, al regalo e al decoro perfetto.

IL MONDO CREATIVO sarà, anche, show cooking e corsi di cucina creativa (Teatro Food, C31) organizzati con la collaborazione di I Food (partner tecnico: Scavolini).

Molteplici le proposte per le famiglie con laboratori gratuiti per bambini (pad. 26, C50) e una grande area dedicata al gioco (pad. 26, C45) con annessi baby park e un confortevole spazio attrezzato per il cambio e l’allattamento del proprio bebè (pad. 26 C53).

Per pubblico ed espositori, infine, sarà allestita un’ampia Area Ristorazione e una nuova Area Relax (collegamento sopraelevato padd. 25-26) per rendere ancor più piacevole l’esperienza di visita alla manifestazione.

Presso gli stand degli oltre 280 Espositori sarà possibile trovare e acquistare materiali e strumenti, divertirsi con shopping handmade, scoprire idee regalo, per la casa, per la tavola, per un nuovo hobby e per il proprio business.

I NUMERI DELL’EVENTO:

283 espositori

13 temi creativi

oltre 500 fra corsi e dimostrazioni

1 area dedicata allo show cooking e ai corsi di cucina creativa

oltre 100 mq di area per i bambini con baby park e uno spazio per la cura dei bebè

3 aree con laboratori a ciclo continuo per i più piccoli

500 mq per area ristorazione e relax

3 aree ispirazione

1 area photobooth

1 sfilata dedicata a mamme e bambini tutta handmade

20 proposte di formazione "Professione Creativo"

L’evento diventa libro: “Il mio mondo creativo”

Quest’anno arriverà una grande novità editoriale: le idee, le tecniche e la voglia di condividere la creatività diventano un libro. Si tratta de “Il mio Mondo Creativo”, edito e distribuito da Giunti e interamente realizzato grazie alla collaborazione di creative, espositori e partner della manifestazione. In fiera sarà possibile incontrare le oltre 40 crafter che hanno lavorato ai 60 progetti illustrati nel volume in vendita in fiera (pad. 26 A37) e, presso gli stand espositivi, trovare i materiali con cui sono stati realizzati i progetti creativi.

LE ALTRE INIZIATIVE

“Mamma portami a sfilar”. Sabato dalle ore 15 alle ore 16.30 nel Teatro Craft (pad. 26 A1) si terrà la prima sfilata completamente handmade, organizzata da Bebuù, dedicata a mamme e bambini. Sfileranno otto coppie selezionate, fra le 150 partecipanti, “vestite per l’occasione” da 8 creative e presentate da una madrina d’eccezione, Alessandra d’Agostino (The Womoms).

“Professione creativo”. Ricchissimo il programma di corsi e consulenze dedicate a chi vuol fare del suo hobby una professione: dal marketing ai social network, dal brand alle foto fino alla grafica; saranno a disposizione i professionisti dei diversi settori per indirizzare gli appassionati verso un’attività di business (presso le aule del Centro servizi).

“Chiedilo all’esperta”. E’ bello avere un’esperta a disposizione 15 minuti? A IL MONDO CREATIVO sarà possibile e gratis. “Il tuo party di Natale”, “Come scegliere un’agenda” e “Il tuo albero salva-spazio” sono i tre temi su cui tre esperte saranno a disposizione dei visitatori per fornire tanti suggerimenti utili.



Bookshop – origami - bimbi

Non mancherà un ricco bookshop (pad. 26, B38), realizzato in collaborazione con la Libreria Ulisse, dove trovare tutte le ultime novità nazionali e internazionali sul craft e il food. In questa edizione ci saranno due sezioni speciali, una dedicata agli origami e una ai bambini.

Photo Booth

Al Photo Booth (pad. 26, ingresso) sarà possibile scattare una bella foto natalizia per ricordo della giornata passata immersa nella creatività.

LE PROPOSTE IN FIERA DEI NOSTRI PARTNER

Flying Tiger: anche in questa edizione propone un ricco programma di attività nello spazio TigerLab (pad. 26 B37/C38) con tanti ospiti (FraFrogg, TeddyFactotum, MissCreamyMissCreamy e FimoKawaiiemotions);

• Janome: tantissime dimostrazioni gratuite di cucito in compagnia della Janomine: Carmen di Creativamente Mamma, Federica di Icon Stitch Cosplay, Stefania de Il Lato Oscuro del Cucito;

BigBen: organizzerà la caccia al tesoro più luminosa che ci sia nascondendo fra gli espositori del padiglione 26 gli 11 Lumin’Us; in palio un prezioso omaggio per chi saprà trovarli;

PENTEL: proporrà esclusivi corsi di calligrafia tenuti da Barbara Calzolari, calligrafa di fama internazionale e laboratori per bambini gratuiti nell’area Kids Lab (pad 26 C50) dove sarà possibile giocare con i “Fabric Fun”.

CONVENZIONE CONAD

Presso l’Ipermercato di Bologna e nei supermercati Conad di Bologna e Ferrara dal 15 al 24 novembre 2018, a tutti i titolari di Carta Insieme verrà consegnato un coupon che permetterà l’ingresso ridotto a € 7,00 a IL MONDO CREATIVO. Inoltre, conservando il biglietto di ingresso alla fiera e presentandolo alla cassa di Conad Ipermercato di Bologna e dei supermercati Conad di Bologna, Ferrara e province fino al 31 dicembre 2018 si avrà diritto a uno sconto pari al costo del biglietto (7 €) su una spesa minima di 70€. Gli altri biglietti di ingresso daranno diritto a: € 9,00 di sconto su una spesa minima di € 90,00 (per i possessori di biglietto ridotto); € 11,00 su una spesa minima di € 110,00 (per i possessori di biglietto intero).

EXPO ELETTRONICA E MODEL GAME (24-25 novembre)

In contemporanea con IL MONDO CREATIVO, a completare l’offerta per l’intrattenimento e il tempo libero delle famiglie, si terranno il 24 e 25 novembre EXPO ELETTRONICA (pad. 21) e MODEL GAME (pad. 29).

EXPO ELETTRONICA, con 150 espositori, è la manifestazione dedicata ai prodotti di elettronica, informatica, accessori per telefonia, hardware e software, ricezione satellitare, hobbistica, accessori e componentistica, ma anche al collezionismo di settore con il Fotomercato e la mostra mercato di dischi e cd dove trovare materiali e attrezzature vintage, occasioni dell’usato per fotografia analogica e digitale, apparecchi a soffietto, fotografie d’autore, editoria di settore.

MODEL GAME coinvolge, invece, tutti gli appassionati di modellismo: dal die-cast al modellismo radiocomandato, dal modellismo ferroviario a quello statico, dal lego, al subbuteo, al mondo slot arricchiti da laboratori ed eventi organizzati dai tanti club e associazioni presenti.

Entrambi gli eventi sono visitabili con il biglietto de Il Mondo Creativo.

Resta aggiornato su ilmondocreativo.it e la pagina Facebook della manifestazione.