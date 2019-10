Il soffio magico - bolle di sapone e clown con bubble on circus

La magia é presente anche nelle persone in cui meno ce lo aspettiamo…

Sin da piccoli ci accompagna, poi si perde, altre volte si ritrova, o forse é sempre lì pero impercettibile. Effimera e delicata come una bolla di sapone.

Tra incontri e scontri i due buffi personaggi condurranno il pubblico nel magico mondo delle bolle variopinte, bolle di fumo, giganti, minuscole, volanti, luminose con effetti magici comici e una storia sorprendente.



Uno spettacolo senza parole, cui unico linguaggio é quello corporale.

Sará come vivere un sogno ad occhi aperti in cui le bolle danzano e piovono dal cielo. Adatto per lasciar a bocca aperta i piú piccini, divertire i genitori e commuovere i nonni, insomma per tutta la famiglia!



Lo spettacolo fa parte della rassegna Art. nove, organizzata da Arterego in coprogettazione con il Comune di Sala Bolognese e il sostegno della Regione Emilia Romagna.



Nell’ottica della promozione e della diffusione delle arti performative, diritto di tutti come recita l’articolo nove della Costituzione, Art. Nove ha scelto la formula dell’ingresso libero e dell’uscita a cappello.



L’offerta a fine spettacolo è libera, per un pubblico felice e consapevole di essere accolto in un teatro tenda con le porte aperte a tutti.



Per prenotarsi è consigliato chiamare al +39 370 3214783.



Per info sul programma visitare il sito www.arterego.org e i canali social dell'associazione!