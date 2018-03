"Il vizio del novizio"

Commedia teatrale in due tempi, con testi originali di Ermes Manferrari.

Il ricavato dell'incasso verrà devoluto in beneficenza.



Una Promotrice finanziaria senza scrupoli riesce, tramite un investimento bancario dai contorni poco chiari, a prosciugare tutti i risparmi di una vita, fatti da un gruppo di frati di un convento. Solo la spregiudicatezza di un novizio riuscirà a portare pace, e soprattutto conti economici, sulla giusta via.