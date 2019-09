Imparare a vivere il cane - ciclo di incontri gratuiti

Mercoledì 9 Ottobre 2019 - 0re 20.30

“LA SCELTA DEL CANE”: cucciolo o adulto, caratteristiche di specie e di razza, l’inserimento in famiglia

Mercoledì 23 Ottobre 2019 - ore 20.30

“VIVERE NEL BRANCO MISTO”: la base di una comunicazione efficace, il gioco e il miglioramento del rapporto

Mercoledì 6 Novembre 2019 - ore 20.30

“IL CANE COMPETENTE”: regole di base per la corretta convivenza nel mondo urbano

Mercoledì 20 Novembre 2019 - ore 20.30

“L’EDUCATORE RISPONDE”: una serata a disposizione dei presenti per domande e curiosità



Gli incontri, tenuti da Umberto Guerini, si terranno presso la sala Falcone e Borsellino Quartiere Borgo Panigale-Reno.

Via Battindarno 123 - Bologna

info@passionfordogs.it