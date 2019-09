Domenica 29 settembre inaugurazione della “BiblioCasetta” all’interno del Giardino Giacomo Bulgarelli.

Biblio-che?! BiblioCasetta, la Casa del Libri!



Questa piccola biblioteca permanente in legno, situata al centro del parco, potrà custodire tra i 30 e i 40 volumi, rendendoli sempre disponibili ai cittadini che vorranno sfogliare qualche pagina immersi nel verde. Al contempo, sarà sempre aperta ad accogliere nuovi libri da parte di tutti coloro che le vorranno far dono.



Si tratta di un'iniziativa promossa da Nuova Acropoli all'interno del progetto “la Città X la Città”, in cui i valori civici si realizzano negli ambiti della Cultura, della Solidarietà, dell’Ecologia e della Protezione Civile, per essere al servizio della comunità.

Con la BiblioCasetta l'Associazione contribuisce anche al “Patto per la Lettura” promosso dal Comune di Bologna, per invitare il cittadino a rivalutare il “vecchio e polveroso” libro, che è, invece, strumento di conoscenza, immaginazione e crescita.



Alle ore 11.00, alla presenza delle Autorità, i volontari di Nuova Acropoli, che nell’ultimo anno hanno adottato l’area verde curandone l’ordine e la bellezza, potranno finalmente tagliare il nastro ed aprire la porticina della BiblioCasetta, dando il via ufficiale al libero scambio di libri, con l’augurio che per tutti gli ospiti del parco inizi anche un sano e gioioso scambio di idee.



A seguire, alle 11.30, con letture tratte dai filosofi stoici Seneca, Marco Aurelio e Epitteto, i volontari interpreteranno il tema “Le Virtù del buon Cittadino” per dar voce ad una piccola rappresentanza di uomini che da secoli ci parlano, e proprio attraverso i libri.



