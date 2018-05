Mostra "Rilettura": inaugurazione il 22 maggio

Inaugurazione della mostra RILETTURA di Guido Bianconi.

Inaugura il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Partecipano Tiziana Primori, Ad di Fico Eataly World e Duccio Caccioni, coordinatore scientifico della Fondazione FICO.



Guido Bianconi, ex bibliotecario in una delle librerie storiche di Bologna, realizza opere d'arte originali e personalissime, utilizzando i libri rimasti sotto le macerie del terremoto del 2012.

“Ho lavorato più di 45 anni in una delle più grandi librerie di Bologna – dice Guido Bianconi - e mi interessavo di arte, dei nostri pittori più famosi come Morandi, per vedere cosa succedeva nel mondo e in Francia in particolare. Il lavoro mi piaceva tanto. Andato in pensione, abito a Crevalcore, dopo il terremoto in Emilia avevo tanti libri rovinati che dovevo distruggere. Ho pensato che non ne valeva la pena e per salvarli mi sono inventato questa tecnica. Ho preso un libro, l’ho piegato in vari modi e vestito di stoffa con la colla (vinavil), e poi l’ho colorato, in maniera che chi lo vedeva potesse rimanere colpito, come me. E’ nata così questa mia tecnica. Un omaggio alla cultura, per salvare il libro”.



per informazioni: tel. 051 002 9260 / mail libreria.fico@librerie.coop.it