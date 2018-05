Ultima serata per la rassegna "Incontrarsi intorno a una passione 2018": martedì 29 maggio ore 18 al Circolo Trigari, via Bertini 9/2 (Bo). Questo il programma: POESIA, Met Sambiase e Gabriella Gianfelici. PROSA Lorena Lusetti con un'antologia di racconti thriller collegati ... alle ricette dell'Appennino. MUSICA Patrizia Quaranta, eclettica artista con la passione per vari generi musicali. TEATRO Valentina Neri e Valter Guaraldi. FOTOGRAFIA Tiziana Bertacci con le foto originali di Deborah Mangolini. VIDEO POETICO Gianfranco Corona e Corona Sauro. DANZA quella del ventre della russa Ekaterina Sultana Sofina. Non mancheranno gli "agguati poetici" di Valeria Rossi e Nadia Minarelli, il microfono aperto, la Lotteria artistico-letteraria e il brindìsi finale tutti/e insieme! Riprese di Otyvideo; foto di Gianfranco Corona. Entrata libera.