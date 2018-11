Incontro con Benedetta Parodi per la presentazione del suo nuovo libro A PRANZO DA ME. 150 ricette golose e originali per una cucina nuova ogni giorno (Rizzoli).



Intervengono Tiziana Primori, AD Fico Eatlay World e Andrea Segrè, Professore di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari Unibo. Modera l’incontro Ettore Tazioli, Direttore di Trc tv



Anche quest'anno Benedetta Parodi è pronta per dare ai suoi fan le ricette giuste per non stressarsi ai fornelli, soddisfare il proprio palato e rendere tutti i pasti momenti di gioia. Sui social l'autrice li condivide con i suoi follower e condivide anche le foto appetitose delle sue creazioni: piatti casalinghi con un tocco di fantasia che ingolosisce e stupisce e che fa venire voglia ai chi la segue di rifarli a casa. Eccoli quindi raccolti in questo libro, insieme a tante altre idee deliziose, facili e veloci da preparare: ricette firmate Parodi!



per informazioni: tel. 051 002 9260 / mail libreria.fico@librerie.coop.it