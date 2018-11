Incontro con Franco Faggiani

Venerdì 9 novembre alle ore 18.30 si svolgerà l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri LA MONTAGNA: SGUARDI E VITE DI UN LUOGO SOSPESO organizzato da Libreria Atlantide, con il patrocinio del Comune di Castel S. Pietro Terme.



Nel corso della rassegna Atlantide ha ospitato romanzieri, studiosi ed appassionati nelle cui opere la montagna svolge un ruolo importante: è scenario di storie di vite diverse, teatro della storia dell’umanità, nelle sue diverse pluralità di manifestazione, ma ha anche talora ruolo attivo, personaggio essa stessa della trama che ne influenza lo svolgimento.



Dopo gli incontri con Pier Giorgio Ardeni, curatore de Il cappellano – Appennino 1944 di KLAUS MANN, con Sandro Campani e con Paolo Ciampi, a conclusione del ciclo ospiteremo Franco Faggiani, autore de La manutenzione dei sensi (Fazi editore), intervistato da Alessandro Boriani.



SCHEDA DEL LIBRO.



Ad un incrocio tra casualità e destino si incontrano Leonardo Guerrieri, vedovo cinquantenne, un passato brillante e un futuro alla deriva, e Martino Rochard, un ragazzino taciturno che affronta in solitudine le proprie instabilità. Leonardo e Martino hanno origini ed età diverse, ma lo stesso carattere appartato. Il ragazzo, in affido temporaneo, non chiede, non pretende, non racconta; se ne sta per i fatti suoi e non disturba mai. Alle medie, però, a Martino, ormai adolescente, viene diagnosticata la sindrome di Asperger. Per allontanarsi dalle sabbie mobili dell'apatia che sta per risucchiare entrambi, Guerrieri decide di lasciare Milano e traslocare in una grande casa, lontana e isolata, in mezzo ai boschi e ai prati d'alta quota, nelle Alpi piemontesi. Sarà proprio nel silenzio della montagna, osservando le nuvole in cielo e portando al pascolo gli animali, che il ragazzo troverà sé stesso e il padre una nuova serenità. Una storia positiva è al centro di questo romanzo che trabocca di umanità e sensibilità autentiche e che contiene una riflessione sul labile confine che divide la normalità dalla diversità. Un romanzo sul cambiamento, la paternità, la giovinezza, in cui padre e figlio ritroveranno la loro dimensione più vera proprio a contatto con la natura, riappropriandosi di valori irrinunciabili come la semplicità e la bellezza.



FRANCO FAGGIANI vive a Milano e fa il giornalista. Ha lavorato come reporter nelle aree più “calde” del mondo; si è occupato di economia, ambiente, cronaca, sport e, negli ultimi anni, di enogastronomia. Ha scritto manuali sportivi, guide, biografie, saggi e testi di libri fotografici. Da sempre alterna alla scrittura lunghe e solitarie esplorazioni in montagna.



ALESSANDRO BORIANI, giornalista e videomaker, si occupa di comunicazione tradizionale e online, con particolare attenzione per i social media.



Anche quest’ultimo appuntamento, ad ingresso gratuito, si svolgerà all'interno dei locali di Libreria Atlantide, via Mazzini 93, Castel San Pietro Terme.



Per ulteriori informazioni contattare Libreria Atlantide: tel. 0516951180; email: info@atlantidelibri.it