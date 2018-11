Gli ingredienti dell'autostima: incontro gratuito

Come percepiamo noi stessi?

Come vorremmo diventare se ci regalassero una bacchetta magica?



Significato, origini e trappole dell’autostima nel mondo di oggi, dove essere ed apparire sono sempre più sinonimi.



Dott.ssa Lara Ventisette

Psicologa e Psicoterapeuta, Specializzata in Psicoterapia Breve Strategica



Dopo il successo del ciclo di eventi sul tema dell'Autostima realizzato con il patrocinio del Comune di Zola, "Gli Ingredienti dell'Autostima " arriva in centro a Bologna.

Organizzato da Studio Action, la serata è gratuita e aperta al pubblico, previa prenotazione online.