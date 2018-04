Iniziative dog friendly a Giardini e terrazzi 2018: gli appuntamenti con Umberto Guerini di Passion for dogs

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Nell’ambito della XVI edizione della manifestazione Giardini & Terrazzi si terrà l’iniziativa dedicata Dog Party & Parade, i cui protagonisti saranno i nostri amici a quattro zampe. L’evento, promosso dal Comune di Bologna, Quartiere Santo Stefano, sarà caratterizzato da incontri a tema, dimostrazioni e competizioni ludiche riservate alla “cittadinanza” canina presso l’Area Verde Cani dei Giardini Margherita di Bologna. Anche quest’anno ospite d’eccezione l’Istruttore cinofilo Umberto Guerini, titolare del centro cinofilo Passion for Dogs, che propone diversi contenuti secondo il seguente calendario: Venerdì 11 Maggio Ore 17,15: Educare Giocando (dimostrazioni cinofile con coinvolgimento dei cani presenti) Sabato 12 Maggio Ore 10,00: Nosework Scent Detection (ricerca sostanze) Ore 18,30: Educare Giocando (dimostrazioni cinofile con coinvolgimento dei cani presenti) Domenica 13 Maggio Ore 17,30: Gestione e controllo del morso (intervento con dimostrazione) L’educatore sarà, inoltre, sempre presente durante la tre giorni per consulenze e appuntamenti. Vi aspettiamo! Breve profilo del Centro Cinofilo Passion for Dogs Il centro cinofilo Passion for Dogs è situato all’interno della splendida tenuta Orsi Mangelli a Le Budrie di San Giovanni in Persiceto, a pochi km da Bologna, Modena e Cento di Ferrara. A disposizione degli ospiti ci sono vaste aree recintate che garantiscono la sicurezza del cane durante le attività. Il rispetto del benessere degli animali è il requisito fondamentale del centro cinofilo Passion for Dogs; la serenità del conduttore e del cane è per noi indispensabile per svolgere al meglio il nostro lavoro. Cosa offriamo: - Consulenze pre-adozione - Puppy Class o classi di socializzazione - Educazione di Base e Avanzata - Attività a domicilio (Province di Bologna, Modena, Cento) - Lezioni individuali e di gruppo - Consulenze per migliorare il rapporto col vostro cane - Giochi di attivazione mentale - Discipline cinofile Centro Cinofilo Passion for Dogs – Titolare Umberto Guerini Via Budrie 109 40017 Loc. Le Budrie di San Giovanni in Persiceto (BO) info@passionfordogs.it - 3384561778 www.passionfordogs.it - seguiteci sui social!