Iris Ferrari al centro commerciale Centro Borgo

Domenica 25 febbraio, la giovane youtuber sarà al Centro Commerciale per incontrare i fan e firmare le copie del suo libro.

A Centro Borgo arriva un evento tutto dedicato ad una baby star del web! Domenica 25 febbraio alle 16.00 non perdere l’occasione di incontrare la youtuber e muser del momento: Iris Ferrari.

Classe 2003, nata e cresciuta a Milano sarà ospite al Centro Commerciale per incontrare tutti i suoi “uniconi” come definisce lei i suoi fan, e firmare le copie del suo libro “Una di Voi”, scritto con la prefazione di Francesco Sole.

Il libro è un racconto della sua vita, seppur breve, dai suoi primi passi fino ad oggi con tutto il racconto del successo sul web e di come questo l’abbia aiutata a superare il suo ostacolo più grande: la timidezza.

Iris ha iniziato il suo percorso sul web con l’apertura del suo canale youtube a giugno 2015, oggi conta quasi 400000 iscritti in continua crescita grazie anche al suo profilo Instagram e al suo profilo Musical.ly. Ora il suo libro è in vetta alla classifica dei libri più venduti su Amazon. Libro che ha anche lo scopo di parlare ai suoi coetanei di un argomento molto importante: il cyberbullismo.

Tutti coloro che acquisteranno il libro all’interno del Centro Commerciale avranno l’accesso prioritario per salire sul palco e conoscere la piccola web star.



Che aspettate? Iris Ferrari vi aspetta a Centro Borgo Domenica 25 febbraio.