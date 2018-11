Lo scrittore americano Joe Clifford presenta "Lamentation"

La confraternita dell'uva è orgogliosa di annunciare di prendere parte al tour italiano dello scrittore statunitense Joe Clifford, in giro per lo Stivale a presentare il suo romanzo Lamentation (CasaSirio Editore).

Sarà presente anche l'editore Martino Ferrario.





martedì 11 dicembre, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





IL LIBRO: La vita di Jay Porter non sarebbe dovuta andare così. Era destinato a fare grandi cose e a lasciarsi alle spalle Ashton e la tristezza della provincia, ma poi i suoi i genitori sono finiti dentro un lago e Chris è diventato un tossico. Persino Jenny se n’è andata, e adesso vive con suo figlio e un altro uomo.



Suo fratello Chris è quello che lo preoccupa di più. È stato trattenuto per la scomparsa del suo socio, ma lui giura di non c’entrare nulla e che, anzi, è sicuro di sapere chi è stato. Nell’ultimo computer che ha sistemato ha trovato qualcosa di compromettente. Qualcosa la cui segretezza vale più di una vita.



Poco dopo Chris scompare, il cadavere del socio viene ritrovato e qualcuno si intrufola nel buco in cui vive Jay e lo lascia a terra con la testa mezza rotta. Tutti gli indizi portano a suo fratello, ma Jay non ha intenzione di abboccare. Chris è la sua famiglia, e questa volta non permetterà a nessuno di portargliela via.



In un turbine di segreti e trappole mortali, Jay dovrà confrontarsi col passato, lo stesso che lo ha distrutto e dal quale ora deve uscire vincitore per salvare l’unica cosa che gli è rimasta.





L'AUTORE: Joe Clifford ha avuto molteplici vite. Eroinomane senzatetto, hobo al seguito dei grandi del Rock, caso clinico dopo un devastante incidente motociclistico e, oggi, padre di due splendidi figli e scrittore di fama. LAMENTATION è il romanzo che apre la “Jay Porter series”, un successo di critica e pubblico che si è spinto fino al primo posto su Amazon e in molte classifiche americane.