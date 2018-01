Artweek, Karpov not Kasparov (Romania) live in artweek at off

OFF, il nuovo spazio eventi a Bologna, all'interno della settimana dell'arte "ArteFiera" è lieta di presentare gli eclittici artisti polivalenti, portando una grande elettronica internazionale: Karpov not Kasparov (Romania, synth-pop / electronic / psychedelic)

Eroi locali nella loro nativa Bucarest ma anche turisti musicali, Karpov e non Kasparov hanno trasportato i loro

strumenti in tutta Europa negli ultimi quattro anni, suonando in luoghi alternativi da Londra, Berlino, Milano, Parigi, Vienna, Firenze, Amburgo, Basilea, Lione, Oslo, Bruxelles, Dusseldorf, Praga, Varsavia, Lille, Budapest, Belgrado ecc



ORARI

apertura spazio: 18.00

inizio live: 20.30