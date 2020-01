"L'elisir d'amore" tra canto e racconto

Sabato 1 febbraio, alle ore 18, nell'ambito della nuova edizione del San Giacomo Festival di Bologna (la cui sede principale è nella storica via bolognese Zamboni, al civico 15) avrà luogo una messa in scena de "L'elisir d'amore" di Gaetano Donizetti che si fregerà della firma alla regia di Giovanni Dispenza.



La direzione musicale e la concertazione saranno invece affidate al giovane M° Fabio Luppi. Gli interpreti dei ruoli principali saranno il tenore Domenico Peronace (Nemorino) e il soprano Giada Maria Zanzi (Adina), già scenicamente affiatati in uno spettacolo dello scorso novembre, nell'ambito della rassegna lirica sanlazzarese presso la Sala Clorindo Grandi, incentrato sul medesimo capolavoro donizettiano. Vestirà i panni del Dottor Dulcamara il baritono Antonio Perrella.



L'evento (i cui dettagli sono reperibili sul sito del Festival -​ http://www.sangiacomofestival.it​ - dove vi sono anche tutte le indicazioni concernenti costi e prenotazioni) è promosso da SOL OMNIBUS LUCET, Associazione culturale di promozione sociale che annovera tra i suoi soci cantanti e strumentisti professionisti nonché giovani under 30 e under 35 di diverse nazionalità.​ SOL OMNIBUS LUCET, nella maggioranza dei suoi spettacoli, coniuga differenti linguaggi artistici e scenografici, per rendere le messe in scena accattivanti nonché fruibili davvero da tutti.



Ormai da circa tre anni, infatti, l'Associazione promuove la lirica per ogni target, portandola anche al di fuori di teatri e canoniche sale da concerto, andando così incontro al pubblico di oggi e domani, di cultori del melodramma o di neofiti del genere, nell'ottica di una visione dell'opera lirica come un linguaggio universale, senza barriere anagrafiche né geografiche.



http://www.facebook.com/SolOmnibusLucetAPS​ - http://www.solomnibuslucet.jimdofree.com