La fabbrica di Apollo: Alice Tambourine Lover in concerto

Venerdì 5 aprile ad Anzola dell'Emilia ultimo appuntamento con la rassegna che unisce musica, teatro ed enogastronomia.

In concerto gli Alice Tambourine Lover.



Dopo il successo della prima stagione, torna la rassegna La Fabbrica di Apollo. Ogni primo venerdì del mese, da novembre ad aprile, presso la Sala Polivalente della Biblioteca di Anzola dell'Emilia (piazza Giovanni XXIII), sei appuntamenti tra musica e teatro con una formula originale e innovativa: accolti da un piacevole brindisi di benvenuto con i vini delle cantine del Consorzio Vini dei Colli Bolognesi, dopo gli spettacoli gli artisti incontreranno il pubblico davanti ad un bicchiere e ad un assaggio di specialità della cucina tradizionale e stagionale. In un'atmosfera intima e suggestiva, gli artisti racconteranno di sé, dei loro progetti e delle loro esperienze, rispondendo alle domande del pubblico.



Venerdì 5 aprile ultimo appuntamento della rassegna con il concerto degli Alice Tambourine Lover che presenteranno l'uscita del loro nuovo disco "Down Below".

Chi ha detto che ogni proposta musicale debba essere il frutto di un lungo ed estenuante lavoro al mixer, fatto di sovraincisioni, piste multiple ed effetti speciali? E se ogni tanto si riuscisse a catturare spontaneamente la semplicità e l'immediatezza di un Sound che sgorga pulito e genuino?

Il maggior pregio di questo due atipico, Alice Tambourine Lover, creato da Alice Albertazzi e Gianfranco Romanelli, sembra proprio questo, un'intesa dalle potenzialità inesauribili, capace di sprigionare un fluido musicale continuo e distintivo.