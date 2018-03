Laboratorio di circo e teatro per bambini

Il 29 marzo avrà inizio in 3 modulo del corso di Scuola di Circo e Teatro per bambini promosso da Instabili Vaganti Compagnia Teatrale presso il LIV centro di ricerca e formazione nelle arti performative.

Il 29 le attività saranno aperte anche al pubblico per permettere a chiunque sia interessato di vedere le attività performative e circensi che verranno svolte all'interno del corso... insomma, per avere un assaggio di ciò che faremo, quali strumenti e personaggi incontreremo.



Le classi sono suddivise per età

ore 17:00 3-5 anni

ore 18:00 6-12 anni

e partono da un percorso ludico in chiave psicomotoria di avvicinamento al circo per i più piccoli ed arrivano fino allo studio delle discipline circensi aeree e del teatro per i più grandi.



I corsi comprendono elementi di:

– Acrobatica e movimento espressivo: acrobatica a terra, danza creativa.

– Giocoleria con: palline, fazzoletti, piatti cinesi, diablo, devil sticks, clave.

– Equilibrismo con: sfera d’equilibrio, rola-bola, monociclo, trampoli, corda molle.

– Discipline aeree: tessuti, trapezio.

– Clownerie: andature, improvvisazione comica, elementi di drammaturgia.

– Micromagia: tecniche del mimo, realizzazione di semplici illusioni.

– Musica: produzione di ritmi, gestione dei volumi, propedeutica al canto, respirazione, esplorazione dello spazio sonoro.

– Teatro di figura: burattini, marionette, ombre cinesi, scenografia, maschere.

– Teatro: improvvisazione fisica e vocale, esercizi teatrali, creazione scenica.



Il modulo durerà 10 incontri e si concluderà il 2 Giugno con una grande Festa.