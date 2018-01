Laboratorio creativo esperienziale: prova gratuita

Il laboratorio è aperto a chi desidera mettersi in gioco attraverso creatività e nuove prospettive, attivate dall’utilizzo di diversi materiali espressivi e artistici. Il processo creativo diviene così risorsa fondamentale per accrescere la capacità di relazione con noi stessi e con gli altri.

Non sono richieste doti o competenze artistiche particolari, solo la voglia di sperimentarsi!



Sono previsti due cicli da 7 incontri di 1.5 h il giovedì

c/o L'Altro Spazio in via Nazario Sauro 24/f



Dai 20 ai 35 anni il giovedì 18-19,30

Dai 35 ai 50 anni il giovedì 20-21,30



Primo ciclo 1 febbraio-22 marzo

Secondo ciclo 5 aprile-24 maggio



Posti limitati!



Prova gratuita: 25 gennaio 2018

29 marzo 2018



Per informazioni ed iscrizioni



Mail cecilia.decola@gmail.com

Facebook Cecilia De Cola

Whatsapp 388.3462917

Sms/Chiamate 388.1821977





I laboratori saranno tenuti da Cecilia De Cola, laureata in Discipline della Musica, delle Arti e dello Spettacolo, specializzata in Didattica dell'Arte e Mediazione Culturale del patrimonio Artistico, arte terapeuta in formazione presso Art Therapy Italiana, socio fondatore dell'Associazione culturale Le Ortiche.

