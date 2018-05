Laboratorio sui lieviti in birrificazione casalinga

Domenica 10 giugno alle ore 17:00

un appuntamento imperdibile per tutti gli Homebrewers



Nell'area laboratori di MicroBo Beer Festival 2018 si terrà il laboratorio YEAST WE CAN



Mario Quark della cantina brassicola Ca' del Brado affronterà il tema del lievito nella produzione casalinga.

Racconti di starter e propagazioni, recupero, vitalità e contaminazioni, con alcuni spunti pratici e degustazione di 2 birre.

€ 8,00



Max 30 partecipanti



Per info e prenotazioni: 3289153766



Per il programma completo:

MicroBo Beer Festival 2018

www.microbobeerfestival.com



