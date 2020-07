Laboratorio teatrale: (x)stasi

Compagnia Icore riaccende i motori con un laboratorio teatrale sul tema della Stasi in collaborazione con il Làbas e Quaderni Urbani!



Un lavoro prevalentemente fisico, un percorso di tre giorni sul rapporto che abbiamo con l'immobilità, sulle difficoltà che possiamo ritrovare nello stare fermi o rinchiusi in noi stessi.



La vibrazione e il tremolio in quanto movimento inevitabile saranno punto di riferimento per esplorare il corpo individuale.



L'iscrizione al laboratorio ha un costo totale di 20€ a persona e comprende tesseramento, i tre giorni di lavoro, nonché la partecipazione al più recente spettacolo della Compagnia, intitolato Restless, nella messinscena di martedì 28 luglio al Làbas.

Il workshop è aperto a un massimo di 10 partecipanti in modo tale da poter svolgere il lavoro in rispetto delle attuali normative di sicurezza legate al Covid19.



Per iscriversi basta inviare una mail a compagniaicore@gmail.com con oggetto Laboratorio (X)stasi specificando nome, cognome e recapito telefonico, allegando una breve lettera di presentazione e una foto del viso (a titolo conoscitivo e non di selezione).